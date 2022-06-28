لأول مرة في تاريخه.. هيئة الطيران المدني تعلن تشغيل مطار سيئون على مدار الساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن، تشغيل مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت على مدار الساعة، لأول مرة في تاريخه.



وقال المكتب الإعلامي لوزير النقل، إن "الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت إعلانا ملاحيا (NOTAM) أكدت فيه عن جاهزية مطار سيئون للتشغيل على مدار 24 ساعة، لأول مرة في تاريخ المطار".



وأوضح أن الإعلان يأتي بعد استكمال الهيئة كافة التجهيزات في مطار سيئون، والذي ظل يعمل منذ افتتاحه في العام 1979م، كمطار نهاري فقط، مشيرا إلى استكمال الاجراءات الفنية المتعلقة بإعلان تشغيله اليوم على مدار الساعة.



ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل جهود حثيثة يبذلها وزير النقل عبدالسلام حُميد، ومتابعة وإشراف حثيث من قبل رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد وقيادة مطار سيئون ممثلة بعلي باكثير.

والأسبوع الماضي قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "البحرين أبدت موافقتها على فتح الأجواء أمام الطيران اليمني لتسيير رحلات جوية منتظمة بين المنامة وسيئون، وذلك خلال زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى المملكة".

