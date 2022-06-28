الضالع.. إصابة شاب برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في قعطبة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شاب، الثلاثاء، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية في الريف الشمالي لمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطن علاو الشوكي، أصيب، صباح اليوم، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في وادي الخرازة بمديرية قعطبة رغم الهدنة الأممية".



وأوضح المصدر أن "قناصة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت مجموعة من الشباب إلى مزرعة للقات في الوادي من مواقع تمركزها في مدرسة حبيل العبدي غرب مديرية قعطبة".



ولفت إلى أن الشاب علاو، أصيب في ساقه الأيسر كما اخترقت شظية إحدى خصيتيه، ونقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لإجراء عملية جراحية.



وخلال ثلاث سنوات، قتل وأصيب أكثر من 40 شخصاً من المدنيين في وادي الخرازة بنيران قناصة مليشيا الحوثي المتمركز في مدرسة حبيل العبدي.

