الجيش اليمني يعلن مقتل 4 جنود ضمن 86 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 4 جنود وإصابة 4 أخرين، جراء استمرار خروقات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للهدنة الأممية خلال 24 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس الاثنين (27 يونيو)، 86 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف، في ظل التزام قوات الجيش بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية والتي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار".



وأضاف، أن الخروقات الحوثية تنوعت بين 28 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و13 محور البرح غرب تعز، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، و6 خروقات جنوب وغرب مأرب، وخرقاً واحداً شرق حزم الجوف.



وأفاد المركز الإعلامي، بأن قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وباتجاه مواقع في جبهة حرض غرب حجّة.



وأوضح أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع الجيش في جبهات القتال المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة، ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة أربعة آخرين.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية واصلت استحداث المواقع وبناء التحصينات وحشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي إلى مختلف جبهات القتال، بينها عربات ودبابات؛ وتركّزت في جبهات حرض.

