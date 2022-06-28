بدء سفلتة خط مستشفى عدن-بوابة المعاشيق في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية أعمال سفلتة خط مستشفى عدن-بوابة المعاشيق بمديرية صيرة بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور العمل بوتيرة عالية لانجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال المهندس علاء وادي مدير المشروع أن الفرق الفنية بدأت أعمال السفلتة بالشارع الممتد من بوابة قصر المعاشيق. وافاد أن العمل جاء وفقاً للدراسة المعدة سلفاً في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الخط الممتد من مستشفى عدن إلى بوابة قصر المعاشيق. جدير بالاشارة أن العاصمة عدن تشهد ورشة عمل واسعة من المشاريع المتعلق بالطرقات التي يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور بدءاً من خط سوزوكي الرحاب وجولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقاً بالإضافة إلى بدء الأعمال خلال الايام القليلة القادمة في صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري وايضا مشروع صيانة وتحسين الحركة لجولة كالتكس ومشروع صيانة واعادة تاهيل خط كالتكس الى الغزل والنسيج وشارع السواعي بالمعلا ناهيك عن صيانة الحفريات التي استهدفت عدة شوارع بمختلف المديريات بعدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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