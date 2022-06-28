تدشين الجولة الثالثة من حملة التحصين الطارئة ضد شلل الأطفال بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، بمستشفى الغيضة المركزي، الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال بالمحافظة.



وحث نيمر، المواطنين إلى المسارعة في تلقيح أبنائهم ومساعدة الفرق الصحية في تنفيذ مهامهم، لما للقاح شلل الأطفال من أهمية في وقاية الأطفال من هذا المرض الفتاك..موجهاً السلطات المحلية في المديريات والأجهزة الأمنية بتسهيل مهمة الفرق المعاملة في الحملة والتعاون معهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأطفال المستهدفين دون سن الخامسة من العمر 20914 طفل، وإجمالي عدد الفرق الثابتة والمتحركة 170فرقة، و 313 عامل صحي.