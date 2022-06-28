وزير الإدارة المحلية يناقش مع محافظ الحديدة الأوضاع والاحتياجات الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الاغبري، امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، أوضاع المديريات المحررة، واحتياجاتها الإنسانية.



وأكد الوزير الاغبري، أهمية إعداد مصفوفة الاحتياجات والدراسات الاحصائية وتحديث البيانات اللازمة، واتمتة المعلومات، والعمل على التنسيق والتعاون الهادف مع المنظمات الأممية والهيئات والمراكز الخيرية لتنفيذ المشاريع التنموية والهادفة للسلطات المحلية وخاصة في المناطق المحررة.

فيما استعرض محافظ الحديدة، أوضاع وإحتياجات المحافظة، ومجمل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وأهمية المشاريع والبرامج الطارئة والخدمية التي تحتاجها المحافظة.