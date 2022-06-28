شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي نظيره الأردني في ضحايا ميناء العقبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن خالص التعازي وعظيم المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعبا، في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.



وقدم رئيس الوزراء في برقية بعثها إلى نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خالص التعازي في ضحايا هذا الحادث ولذويهم.. سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع الرّحمة والمغفرة، ويمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وعبر رئيس الوزراء عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الأردن في هذا المصاب الأليم.