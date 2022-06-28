وزير الصحة يدشن الجولة الثالثة للتحصين ضد شلل الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح امس، الجولة الثالثة للتحصين الصحي ضد شلل الاطفال الذي تنفذها وزارة الصحة بدعم من شركاء الصحة.



وتستهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، الوصول إلى 1 مليون 179 الف طفل، ما دون الخامسة من العمر وتنفذ بكادر صحي يصل إلى 12الفا و467 كادر في 12 محافظة محررة.

وأكد وزير الصحة أهمية الحملة في إنقاذ الاطفال من الشلل الذي عاد للبلاد بعد ان كانت سجلت خلوها منه، حاثا الآباء والأمهات إلى تحصين أبنائهم والمساعدة في إنجاح فعاليات الحملة.

وفي مأرب دشن وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم في مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة، الحملة الوطنية للتحصين الموسع ضد شلل الاطفال دون سن الخامسة من منزل الى منزل.

وخلال التدشين أكد الوكيل مفتاح على اهمية هذه الحملة في وقاية الاطفال من الاصابة بشلل الاطفال خاصة بعد تسجيل بعض الحالات المؤكدة منه العام الماضي في اليمن.

وحث اولياء الامور على الدفع بأطفالهم الى فرق التحصين الثابتة والمتحركة لأخذ الجرعة اللازمة.. كما دعا القيادات المحلية الى التفاعل ومساعدة الفرق الطبية على انجاح الحملة.

من جانبه اوضح الدكتور الشدادي ان الحملة التي تستمر ثلاثة ايام تستهدف 88 الفا و372 طفلا وطفلة دون سن الخامسة وينفذها 1104 عاملا صحيا ومتطوعا ومشرفا ميدانيا..

وفي شبوة دشن الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي الذيب، اليوم، الجولة الثالثة من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال.