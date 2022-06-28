الوصابي يؤكد حرص الوزارة على تحسين العمل الأكاديمي في جامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، حرص الوزارة على تحسين العمل الأكاديمي في كافة الجامعات الحكومية.



جاء ذلك اثناء لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، لمناقشة سبل تطوير العمل الجامعي والأكاديمي بالجامعة ، وتفعيل مستوى المعاملات والإجراءات الإدارية وتسريعها، لتجويد الأداء العلمي وانعكاسه على الطلاب في مختلف كليات وأقسام جامعة حضرموت.

وأكد الوصابي ، ضرورة الاهتمام بمشروع البوابة الإلكترونية وربطه بكافة الجامعات الحكومية، بما فيها جامعة حضرموت، لتحقيق تعامل أفضل بين الوزارة ومؤسساتها الأكاديمية.