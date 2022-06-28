الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الوصابي يؤكد حرص الوزارة على تحسين العمل الأكاديمي في جامعة حضرموت

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوصابي يؤكد حرص الوزارة على تحسين العمل الأكاديمي في جامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، حرص الوزارة على تحسين العمل الأكاديمي في كافة الجامعات الحكومية.

 

جاء ذلك اثناء لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، لمناقشة سبل تطوير العمل الجامعي والأكاديمي بالجامعة ، وتفعيل مستوى المعاملات والإجراءات الإدارية وتسريعها، لتجويد الأداء العلمي وانعكاسه على الطلاب في مختلف كليات وأقسام جامعة حضرموت.

 

وأكد الوصابي ، ضرورة الاهتمام بمشروع البوابة الإلكترونية وربطه بكافة الجامعات الحكومية، بما فيها جامعة حضرموت، لتحقيق تعامل أفضل بين الوزارة ومؤسساتها الأكاديمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا