اختتام مشروع تمكين ودعم الشباب لتحسين سبل العيش بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش، وتسليم ادوات المهنة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، وتنفيذ مؤسسة إئتلاف الخير للإغاثة الانسانية.



واستهدف المشروع الذي استمر شهرين، تدريب 125 شاب من محافظة عدن، على مهارات حرفية ومهنية في مجالات صيانة الجوال والسيارات والتمديد الكهربائي و التصوير والمونتاج والتكييف والتبريد.

و أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني عبدربه المحولي، إلى أهمية هذا المشروع في تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير فرص عمل مستدامة...مشيداً بكافة جهود مركز الملك سلمان الداعمة في إنجاح هذه البرامج التدريبية التي تستهدف الشباب لإكسابهم مهن حرفية تمكنهم من الاعتماد على الذات وايجاد مصادر مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم.