الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

السفير الاصبحي يلتقي كاتب الدولة لحقوق الانسان بالمغرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الاصبحي يلتقي كاتب الدولة لحقوق الانسان بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي، مع الكاتب العام لوزارة الدولة لحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وتعزيز مسار التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.

 

وخلال اللقاء تم الاتفاق على بدء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الطلاب اليمنيين في المغرب، حول قضايا حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية، والإطلاع على تفاصيل التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة.

 

و ستقام الدورة الأولى لعشرين متدرب نهاية الأسبوع الحالي، والتي تركز على مسار العدالة الانتقالية، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وخطوات جبر الضرر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا