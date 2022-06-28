السفير الاصبحي يلتقي كاتب الدولة لحقوق الانسان بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي، مع الكاتب العام لوزارة الدولة لحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وتعزيز مسار التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على بدء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل الطلاب اليمنيين في المغرب، حول قضايا حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية، والإطلاع على تفاصيل التجربة المغربية في مجال الإنصاف والعدالة.

و ستقام الدورة الأولى لعشرين متدرب نهاية الأسبوع الحالي، والتي تركز على مسار العدالة الانتقالية، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وخطوات جبر الضرر.