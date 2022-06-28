ورشة عمل حول الوقاية من المخدرات بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة المهرة امس ورشة عمل بعنوان (الوقاية من المخدرات والدور المجتمعي المتكامل).



واكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، أهمية الورشة في وضع الحلول والمعالجات لظاهرة ترويج وتعاطي المواد المخدرة، داعيا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ومحافظتهم ، وأن يكونوا يدا واحدة في مكافحة المخدرات، والاهتمام بالشباب وتغطية أوقات فراغهم، والتوعية للحد من هذه الآفة السامة.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات منها إعداد برامج تربوية وتعليمية في المدارس والمعاهد والمراكز الصيفية والجمعية، وتدريب وتأهيل الشباب في كافة المجالات، وإقامة برامج وفعاليات وأنشطة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.