اقرار خطة لتنظيم الأسواق الشعبية وتخفيف الازدحام المروري بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع عقد اليوم بمدينة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح خطة لتنظيم الأسواق الشعبية وتخفيف الازدحام المروري في مدينة مأرب قبل عيد الاضحى.



وتتضمن الخطة نقل البسطات والباعة المتجولين إلى الساحة القديمة للمقوات وسط المدينة التي تم إخلائها قبل سنوات بعد تجهيزها بصورة عاجلة.

كما أقر الاجتماع الذي ضم مدراء الأجهزة الأمنية ومرور المحافظة والمكاتب الخدمية ذات العلاقة تنفيذ حملة مشتركة كلا فيما يخصه في مجالات النظافة وإزالة العشوائيات من الشوارع والأرصفة وتكثيف جهود رجال المرور لتسهيل حركة المركبات، وضبط أسعار السلع الغذائية والملابس لدى تجار التجزئة ومراعاة ظروف المواطنين وظبط الجشعين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وكلف الإجتماع مكتب النقل بالمدينة بالبحث عن أرضية مناسبة في أطراف المدينة واستئجارها وتنظيمها كفرزة للمركبات من والى المحافظة .