شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العشبي يبحث مع مسؤول باكستاني تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى اسلام اباد محمد العشبي، اليوم، مدير عام الشرق الاوسط بالخارجية الباكستانية محمد سرور، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وأطلع السفير العشبي، المسؤول الباكستاني، على التطورات السياسية والامنية في بلادنا في ظل الخروقات المستمرة للهدنة من قبل المليشيات الحوثية وتعنتها للمبادرات الأممية لفك حصار مدينة تعز رغم التنازلات المستمرة التي قدمتها الحكومة الشرعية..مشيراً الى استمرار المليشيات في استهدافها للمدنيين ومخيمات النازحين، ورفضها تسليم مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

من جانبه، اكد مدير عام الشرق الاوسط بالخارجية الباكستانية، موقف بلاده الداعم لمبادرات احلال السلام واستتباب الامن والاستقرار وانهاء معانات الشعب اليمني.