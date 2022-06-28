البركاني يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل عبدالله سبعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، برقية عزاء و مواساة بوفاة المناضل اللواء عبدالله صالح سبعه، والذي أنتقل إلى جوار ربه بعد أن قضى معظم عمره في خدمة الوطن و النضال والكفاح ضد المستعمر البريطاني.



وقال البركاني في برقيته التي بعث بها إلى طارق وخالد عبد الله صالح سبعه، وأسرة الفقيد الكريمة وكافة آل فريد " ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل الكبير، اللواء عبدالله صالح سبعه، والذي أنتقل إلى جوار ربه بعد أن قضى معظم عمره في خدمة الوطن و النضال والكفاح ضد المستعمر البريطاني".

لقد كان الفقيد مناضلًا، وقياديًا، وصوتًا حرًا في مواجهة الظلم في مسار مقاومة الاستعمار البريطاني حتى نيل الاستقلال الوطني عام 1967م، وفي الانتصار لقيم الثورة التي لازالت حتى اليوم تلهم كل المناضلين الذين ناضلوا من أجل وطنهم الغالي ، ورفضوا الاستعمار بكل صوره وأشكاله، وبأي صيغة كانت.

وبهذا الرحيل خسر الوطن رجلًا عظيماً ناضل من أجل وطنه وأمته وأسهم في العديد من المراحل الوطنية بنكران ذات وتواضع ، ومن خلال مواقعه في العمل الأمني والبرلماني ووزيرا وعضو مجلس شورى ، بذل فقيدنا الكبير جهده في خدمة اليمن المعاصر، وعمل بعقل المناضل، وروح الثائر المتطلع لحياة أفضل لبلده وشعبه

وعبر البركاني عن بالغ الحزن في رحيل الفقيد .. سائلا المولى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.