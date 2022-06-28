تشكيل لجنة تفتيش ميدانية على السلع الاساسية بمأرب لمنع الاحتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع موسع بمأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، تشكيل لجنة تفتيش ميدانية على السلع الغذائية الأساسية في الاسواق وفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وضبط الوضع التمويني والأمن الغذائي بالمحافظة.



وناقش الاجتماع الذي ضم مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة وعدد من مدراء المكاتب ذات العلاقة و تجار بيع بالجملة في المدينة، الوضع التمويني والغذائي بالمحافظة،و الآلية التنفيذية لمنع الاحتكار والغش وتلاعب ضعاف النفوس بأقوات الناس خاصة مع قدوم عيد الاضحى.

وخلال الاجتماع شدد الوكيل على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان جودة السلع الغذائية ومنع بيع وشراء المواد الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي أو خروجها من المحافظة، ومصادرة الكميات الموجودة منها في مخازن التجار وتوريدها إلى الوحدة التنفيذية للنازحين لتوزيعها على المستحقين الذين لم يشملهم البرنامج.