الزُبيدي يُعزَّي ملك الأردن في ضحايا حادث ميناء العقبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز بميناء العقبة.



وعبّر الرئيس الزُبيدي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك الأردن وأسر الضحايا والشعب الأردني الشقيق كافة، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.