السفير بن سفاع يسلم ولي العهد الكويتي رسالة من الرئيس العليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

سلم السفير الدكتور علي منصور بن سفاع، اليوم، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد الناصر الصباح، رسالة خطية من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و الشعبين الشقيقين.

وبحث السفير بن سفاع مع وزير الخارجية الكويتي، النتائج المثمرة للزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى دولة الكويت.