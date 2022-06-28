هيئة الأدوية وكلية الصيدلة بعدن تنظمان ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت دائرة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وكلية الصيدلة بجامعة عدن، اليوم، ندوة توعوية عن مخاطر استخدام المخدرات وانعكاساتها على المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



واستعرضت الندوة التي حضرها رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، وعميدا الصيدلة الدكتور خالد سعيد، والأسنان الدكتور خالد زين، وعدد من الأساتذة والأكاديميين والجهات الأمنية، وجمع من الطلاب، عدد من أوراق العمل العلمية عن الطرق الفيزيائية والكيميائية في التعامل مع المخدرات، وكيفية الرقابة على الأدوية والقوائم الدولية للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والقوائم الوطنية للأدوية المخدرة والاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن المخدرات، والتعريف بالمخدرات ولمحة عن قانون المخدرات.

وأكد رئيس جامعة عدن، على أهمية تظافر الجهود الرسمية والشعبية في تكوين إطار مؤسسي جامع يعمل على سياج يقي المجتمع لاسيما الشباب من مخاطر وآفات المخدرات..مشدداً على ضرورة تكثيف المفاهيم الإيجابية التوعوية للجميع وخلق تشابك مجتمعي لمكافحة المخدرات.

واصدر المشاركون في الندوة، عدد من التوصيات منها سرعة العمل على تحديث القانون رقم ٣ لعام ١٩٩٣م بشأن الإتجار والاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع التحديثات القانونية الإقليمية والعالمية، وتحديثات القوائم بما يلائم ذلك، ورفع مستوى التنسيق القطاعي بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وفي مقدمها الجهات الأمنية والقضائية فيما يحقق تظافر الجهود للجم ظاهرة إنتشار المخدرات، والعمل على تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة انتشار المخدرات والحد من تعاطيها، وتعزيز دور المجتمع المدني واشراكه بفاعلية في الإسهام بالتوعية للحد من الظاهرة، والعمل على إنشاء مراكز تخصصية نوعية لمعالجة الإدمان وإعادة تأهيل المتعاطين نفسياً واجتماعيا.