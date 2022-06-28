شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحضرمي يسلم اوراق اعتمادة للرئيس الامريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أوراق اعتماد سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.



وفي اللقاء نقل السفير تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لنظيره الأمريكي، مؤكدًا حرص اليمن على تعزيز علاقة التعاون بين البلدين الصديقين. وعبر عن شكره لدعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية ولعملية السلام الأممية في اليمن.

فيما أكد الرئيس الأمريكي أن التوصل الى سلام دائم في اليمن يعد اولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة.. مرحبا بالسفير ومؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم كافة التسهيلات لمهمة السفير بما يعزز العلاقة بين البلدين الصديقين.