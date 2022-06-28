وزير الدفاع يترأس اجتماعا لرؤساء الهيئات العسكرية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، امس اجتماعا لعدد من رؤساء ونواب هيئات وزارة الدفاع المتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل التطورات الجارية.



واطّلع وزير الدفاع من القادة على سير العمل الإداري في الهيئات والدوائر، وتقييم مستوى الانجاز للمرحلة الأولى من خطة العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2022.. مشدّدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الأداء بما يساهم في خدمة المقاتلين وتوفير احتياجاتهم في مختلف القوى والقطاعات العسكرية.

واكد أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي من الجميع القيام بواجباتهم بكفاءة عالية والانضباط الإداري والمؤسسي وتجسيد الضبط والربط البشري واللوجستي والعملياتي، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الهيئات والدوائر والشعب التابعة لها بما يخدم المصلحة الوطنية ومنع أي تداخل في المهام والاختصاصات المحددة في القوانين واللوائح.

وحث وزير الدفاع على أهمية اعداد منتسبي القوات المسلحة قتاليا ومعنويا وفق أسس معايير علمية صحيحة وعقيدة وطنية سليمة بعيدا عن الولاءات الضيقة..مشيرا الى حجم المسئوليات الكبيرة الملقاة على الهيئات والدوائر في عملية بناء الجيش والتدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة التي تخوض معركة التصدي لمليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني ومواجهة الجماعات الإرهابية وتبذل التضحيات الغالية في مختلف الميادين دفاعا عن الوطن وثورته وجمهوريته وهويته.

وأكد أن وزارة الدفاع ملتزمة بالقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وتنفيذ التعليمات في ضوء توجهات مجلس القيادة الرئاسي.. وحث القادة على التعاون التام مع اللجنة العسكرية العليا التي تم تشكيلها وتسهيل مهامها في سبيل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها، وتجاوز التحديات التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية وانعكاساتها السلبية على الوطن ومؤسسته العسكرية.