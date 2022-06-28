وزارة الأوقاف تعلن عن وصول أكثر من 8000 حاج يمني إلى مكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، الاثنين ، عن وصول أكثر من ٨ آلاف حاج يمني إلى مكة المكرمة.



وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، إن إجمالي الحجاج اليمنيين الذين وصلوا الى مكة المكرمة حتى يوم الاثنين 28 ذي القعدة 1443 هجرية، الموافق 27 يونيو 2022م، بلغ 8739 حاج، منهم 8003 حاج براً، و736 جواً، من اجمالي 12981 حاج وهي الحصة المقرة لليمن هذا الموسم.

وأشار بأن هذا العدد وصل خلال خمسة أيام منذ بدء عملية التفويج الذي لا زال مستمرا حتى اللحظة.