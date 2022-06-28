رئيس مجلس النواب يبعث برقية تهنئة لنظيره الجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برقية تهنئة إلى نظيره الجيبوتي محمد علي حمد، بمناسبة الذكرى الــ45 للعيد الوطني لبلاده.



وقال البركاني " يطيب لنا بمناسبة الذكرى الــ (45) للعيد الوطني لجمهورية جيبوتي الشقيقة، ان أعرب لمعاليكم وزملائكم في مجلسكم الموقر بإسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن اطيب التهاني واصدق الأمنيات بهذه المناسبة".

واضاف " اتمنى لكم وللشعب الجيبوتي موفور الصحة والسعادة والتوفيق والازدهار ، وللعلاقات الأخوية والبرلمانية بين بلدينا المزيد من النمو وتوطيد أواصر الاخاء والمحبة والتعاون المثمر".