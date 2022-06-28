رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد للمبعوث الاممي اولوية فتح معابر تعز قبل الخوض في اي ملفات اخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بحضور عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم، حول نتائج المشاورات الاممية الرامية الى تنفيذ اتفاق الهدنة وتثبيتها، وفرص البناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد فخامة الرئيس رشاد العليمي، على اهمية ممارسة مزيد الضغوط على المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، للوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق، وعدم الانتقال الى اي ملفات اخرى قبل الزامها بفتح طرق تعز الرئيسية التي من شأنها احداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من استمرار التراخي الدولي ازاء الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب المزيد من الوقت، واطالة امد الحرب واستمرار المعاناة، كما حذر من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب المليشيا، ما يهدد اي فرصة لتجديد الهدنة الاممية التي اوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بكافة الالتزامات.

وفي اللقاء قدم عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي ملاحظاته بشأن مسار المشاورات الجارية حول معابر تعز، والموقف الاممي غير الكاف لدفع المليشيا الى مغادرة مربع التسويف والمماطلة في تنفيذ المقترحات الاممية ذات الصلة.

من جانبه أعرب الوسيط الاممي عن تقديره للتعاطي الايجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف انحاء البلاد.

واكد غروندبرغ في اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعضو الفريق الحكومي المفاوض محمد العمراني، ان فتح معابر تعز ماتزال اولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي تسعى الى دفع المشاورات الى الامام والتقدم نحو ملفات اخرى.

وكان الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى الاحد سفير الولايات المتحدة الاميركية ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات جهود السلام في اليمن، والتعاون الثنائي بين البلدين، خصوصا في مجال مكافحة الارهاب، وسبل دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة.