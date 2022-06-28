وزير الاعلام يدين جريمة استهدف مليشيا الحوثي لقرية الرون بمديرية حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني جريمة استهدف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران قرية الرون الآهلة بالسكان شمال مديرية حيس محافظة الحديدة.



وأوضح ان مليشيا الحوثي استهدفت بقصف مباشر القرية عبر الطيران المسير، والذي اسفر عن مقتل الطفل أيمن عبده أبكر (7 اعوام) وإصابة سبعة آخرين من اسرة واحدة، جميعهم من النساء والأطفال‏.

واشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء امتداد لمسلسل الاستهداف اليومي الذي تشنه مليشيا الحوثي الارهابية على الأحياء السكنية والقرى ومنازل المواطنين في المناطق المحررة، والقتل الممنهج للمدنيين الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ، في ظل الهدنة الاممية ودعوات وجهود التهدئة واحلال السلام‏.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الجريمة النكراء، وكل جرائم القتل التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا للالتزام بالهدنة والانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.