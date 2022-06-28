مأرب.. إقرار خطة لتنظيم الأسواق الشعبية وتخفيف الازدحام المروري

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر اجتماع عقد اليوم بمدينة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، خطة لتنظيم الأسواق الشعبية، وتخفيف الازدحام المروري في مدينة مأرب قبل عيد الاضحى.

وتتضمن الخطة نقل البسطات والباعة المتجولين إلى الساحة القديمة للمقوات وسط المدينة التي تم إخلائها قبل سنوات بعد تجهيزها بصورة عاجلة، وفقا لوكالة سبأ.

كما أقر الاجتماع الذي ضم مدراء الأجهزة الأمنية ومرور المحافظة والمكاتب الخدمية ذات العلاقة تنفيذ حملة مشتركة كلا فيما يخصه في مجالات النظافة وإزالة العشوائيات من الشوارع والأرصفة.

وأقر الاجتماع، تكثيف جهود رجال المرور لتسهيل حركة المركبات، وضبط أسعار السلع الغذائية والملابس لدى تجار التجزئة ومراعاة ظروف المواطنين وظبط الجشعين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وكلف الإجتماع مكتب النقل بالمدينة بالبحث عن أرضية مناسبة في أطراف المدينة واستئجارها وتنظيمها كفرزة للمركبات من والى المحافظة .