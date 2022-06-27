مأرب.. تشييع رسمي وشعبي لجثمان "العميد البقماء" قائد ألوية اليمن السعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - شُيّع اليوم الإثنين، بمدينة مأرب جثمان العميد الدكتور عبدالرزاق محمد البقماء قائد ألوية اليمن السعيد الذي اغتاله مسلحون مجهولون مساء الجمعة الماضية بمديرية الوادي.



ونقل جثمان الفقيد محمولاً على الأكتاف وملفوفاً بالعلم الوطني في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وعلي الفاطمي، وعبدالله الباكري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية.



وأشاد بن عزيز بمناقب الشهيد البقماء، وأدواره النضالية في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، مثنيا على سيرة الفقيد الذي يعد من رجال العلم والخير والعطاء ومن أصحاب الأيادي البيضاء في المجال الانساني.

وأكد أن الوطن يستحق كل التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني وأحرار اليمن من أجل أن يعيش اليمنيون حياة حرّة وكريمة وأن الدماء التي يسكبها الأبطال هي ثمن النصر على المليشيا الحوثية الإرهابية .



وقدم رئيس الأركان التعازي لأولاد الفقيد وأقاربه مترحماً على روح الشهيد البقماء، وعلى أرواح كافة شهداء الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف مراحل الكفاح والنضال الوطني.

والسبت الماضي، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بسرعة استكمال التحقيقيات في حادثة اغتيال الدكتور البقماء، مؤكدا أن الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب.

