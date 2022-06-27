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مقتل 3 جنود من "دفاع شبوة" وإصابة أخرين في صراع قبلي بمديرية "مرخة"

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرون من قوات دفاع شبوة، الاثنين، في اشتباكات مسلحة على خلفية قضية ثأر قبلي غربي المحافظة جنوب شرقي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "خلافا نشب مساء اليوم بين جنود من قوات دفاع شبوة ينتمون لقبيلتي الدولة والعسكر على خلفية ثأر قبلي في مديرية مرخة السفلى، قبل أن يتطور إلى اشتباكات مسلحة".
 
وأضاف، أن الاشتباكات التي شهدتها المديرية نتج عنها مقتل ثلاثة مجندين وإصابة أخرين (لم يحدد عددهم) وجميعهم ينتمون إلى القبيلتين.
 
وأشار المصدر إلى أن وساطة قبلية تدخلت لوقف الاشتباكات، فيما لازال التوتر قائمة، خاصة وأن الطرفين من قوات دفاع شبوة المدججة بالأسلحة.
 
وتشهد محافظة شبوة، حالة من الفوضى وتصاعد الصراعات القبلية نتيجة للانفلات الأمني، ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا في أوساط المواطنين، وذلك بعد أن شهدت المحافظة استقرارا نسبيا خلال السنوات الماضية.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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