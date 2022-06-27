اللواء الزُبيدي يستقبل وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي في قصر الرئاسة بمعاشيق، ظهر اليوم، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي.



ورحب الزُبيدي في مستهل اللقاء، بالوفد الذي ضم كلا من عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط فريد بلحاج، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي جيهان عبدالغفار، والمدير الإقليمي للبنك في مصر، واليمن، وجيبوتي مارينا، و المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير القطري لمكتب مؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش ، مشددا على أهمية وجود تمثيل للبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره أحد أبرز الشركاء الدوليين الذين كان ولا يزال لهم دورا بارزا في التنمية والدعم الإنساني لبلادنا.

وأكد اللواء الزُبيدي أن زيارة وفد البنك الدولي لعدن للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، هي محل تقدير، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة البنك لأجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه الأوقات العصيبة.

وطالب الزبيدي بتكثيف تدخلات البنك الدولي لدعم سُبل العيش ذات الصلة بمعاناة المواطنين، وأبرزها تعزيز الأمن الغذائي، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، ومشاريع البينة التحتية في قطاعات الطاقة، والصحة والتعليم، وبناء القدرات في المؤسسات الحكومية.

من جهته عبر الدكتور ميرزا حسن عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على أبرز الأولويات التي تتطلب تدخلا عاجلا من قبل البنك الدولي، مؤكدا أن إدارة البنك تسعى لوجود تمثيل للبنك في العاصمة عدن في أقرب وقت ممكن.

وجدد عميد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، التزام إدارة البنك باستمرار دعمها لبلادنا وتقديم العون لشعبنا حتى يتجاوز محنته، مؤكدا أن البنك الدولي كان ولا يزال شريكا أساسيا لبلادنا في مختلف مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية.

حضر اللقاء كلٌ من وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة.