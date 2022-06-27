العميد طارق يلتقي قيادات محور البرح بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح اليوم الأثنين، قيادات محور البرح، لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية على ضوء الهدنة الأممية واستمرار الخروقات الحوثية.



وأوضح العميد طارق خلال اللقاء ان مليشيات الحوثي وبدلا من الانخراط في جهود التهدئة ورفع الحصار عن محافظة تعز، صعدت منذ سريان الهدنة تحركاتها العسكرية، عبر حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وتحريك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعربات والذخائر لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز.

وأضاف "ان هذه الممارسات تكشف اصرار الحوثي على الاستمرار في الحصار الغاشم لتعز، ورفضه كل المبادرات المقدمة لفتح الطرق الرئيسية في المحافظة، وتؤكد أن المليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب والسلام وتستخدم كأداة بيد النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".

وأشار العميد طارق الى تصعيد مليشيات الحوثي أنشطتها الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة واستهداف القيادات الوطنية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق مع التنظيمات الارهابية، مشيدا في هذا الصدد بتمكن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية من ضبط خلية إرهابية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات الحوثية، أوكلت لها مهام تقطع وحرابة في الساحل الغربي.

ووجه العميد طارق محور البرح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضمن مسرح العمليات للتصدي لأي مظاهر تخل بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

كما وجه قيادات محور البرح برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي تحسباً لأي احتمالات، والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد في مختلف التخصصات.