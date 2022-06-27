وزير الإدارة المحلية يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير برنامج الغذاء العالمي موتنيتا شيموكا.



حيث اشاد الاغبري بدور البرنامج وتدخله في الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الذي أثر بشكل مباشر على حياة الكثير من ابناء اليمن.. منوها بعمل واستراتيجية البرنامج في الفترة السابقة سواء في الجانب الإغاثي او التنموي والطريقة التي ومازال يعمل بها البرنامج وفقاً للمعايير الإغاثية والانسانية الناجحة.

وأكد الحاجه الى بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل متوازي وشريك للعمل الحكومي وذلك لتنفيذ مشاريع متعلقة بسبل العيش وتوفير مصادر دخل للمجتمع والمساهمة في إيجاد تنمية محلية مستدامة والتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز عمل البرنامج وإنجاز كآفة الخطط والبرامج الخدمية والتنموية المنفذة.

بدورها أوضحت مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج على استعداد للعمل والتنسيق مع الوزارة والجهات ذات الاختصاص والعمل على تعزيز ونجاح العملية الاغاثية والتنموية.. مستعرضة أهم المشاريع التي يعمل عليها البرنامج كمشاريع تعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش وتوزيع المعونات النقدية والعينية والمشاريع الخاصة بجانب التأهيل والتدريب وما يرافق تلك المشاريع من تصنيف مرحلي خاصة بالأمن الغذائي والصحي.