تكريم الاطباء المتميزين بمأرب بمناسبة يوم الطبيب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كرمت هيئة مستشفى مأرب العام ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة اليوم الاطباء المتميزين في المستشفيات الحكومية بمناسبة يوم الطبيب اليمني الذي يصادف الـ25 من يونيو من كل عام.

وخلال الحفل اكد وكيل المحافظة علي الفاطمي على اهمية الفعالية التي تعتبر لفتة تجاه الدور الانساني الكبير الذي يقوم به الاطباء والرسالة السامية التي يحملونها.. مشيرا الى ان التكريم الرمزي اليوم للمبرزين هو تكريم لكافة العاملين في القطاع الطبي بالمحافظة والعاملين في المجال الصحي الذين يؤدون رسالتهم الانسانية بكل تفان وامانة واخلاص.

من جانبه اشاد مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي بجهود الاطباء في المحافظة في ظل تزايد الطلب على الخدمات الطبية والصحية والنقص الكبير في اعداد الاطباء مقارنة بعدد السكان في ظل النزوح الكبير الى المحافظة.

لافتا الى التوسع الكبير الذي شهدته المحافظة في الخدمات الصحية والطبية والحاجة الى مزيد من التوسع بتوفير تخصصات جديدة ومطلوبة لم تكن موجودة من قبل والحاجة الشديدة الى التغطية لها بالاطباء من اخصائيين واطباء عامين.. لافتا الى تدني اجور الاطباء في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن ما يتوجب اعادة الحاجة الى اعادة النظر برواتب واجور الاطباء والعاملين في القطاع الصحي.

الى ذلك اشار نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور وجدي المخلافي الى ان يوم الطبيب اليمني يعتبر محطة للتاكيد على اهمية الرسالة التي يحملها الطبيب والجهد الذي يبذله من اجل تخفيف معاناة والام الناس والمرضى، لفت الانتباه الى ما يحتاجه الطبيب من تقدير واهتمام.