تنفيذي لحج يقر متابعة تحصيل الضرائب من المصانع وإنشاء مجمع سمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج برئاسة المحافظ أحمد تُركي، في اجتماعه اليوم، على ضرورة متابعة تحصيل رسوم الضرائب من المصانع، وضبط المتخلفين.



وناقش الاجتماع تقريري مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بالمحافظة، وأقر خلال الاجتماع ضبط سوق الحراج السمكي بمنطقة رأس العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة، لدفع الرسوم الضريبية.

كما أقر المكتب، تكليف مدير فرع هيئة المصائد السمكية بالمحافظة، بالتنسيق مع مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة، بمتابعة وزارة الزراعة و الري والثروة السمكية، لإنشاء مشروع مجمع سمكي جديد للساحل البحري للمحافظة، بمنطقة رأس العارة بمديرية المضاربة.