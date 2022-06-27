اجتماع أمني في المهرة تعزيز جهود مكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

ناقش اجتماع أمني موسع بمحافظة المهرة ما تم انجازه خلال النصف الأول من العام 2022 وكيفية الاستفادة من الأخطاء والملاحظات السابقة ووضع حلول ومعالجات للصعوبات والمعوقات التي رافقت العمل الأمني وإعداد خطة أمنية للمرحلة القادمة بما يتواكب مع المستجدات الأخيرة في مكافحة آفة المخدرات والقضاء عليها.

