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اجتماع أمني في المهرة تعزيز جهود مكافحة المخدرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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ناقش اجتماع أمني موسع بمحافظة المهرة ما تم انجازه خلال النصف الأول من العام 2022 وكيفية الاستفادة من الأخطاء والملاحظات السابقة ووضع حلول ومعالجات للصعوبات والمعوقات التي رافقت العمل الأمني وإعداد خطة أمنية للمرحلة القادمة بما يتواكب مع المستجدات الأخيرة في مكافحة آفة المخدرات والقضاء عليها.

 

وفي الاجتماع الذي ضم مدراء أمن المديريات والوحدات الأمنية بالمحافظة شدد مدير أمن المحافظة العميد مفتي صموده على اليقظة الأمنية في المديريات ورفع الجاهزية وتعزيز اجراءات مكافحة المخدرات والتعامل بحزم مع جميع قضايا المواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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