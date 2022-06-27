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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني في المهرة تعزيز جهود مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع أمني موسع بمحافظة المهرة ما تم انجازه خلال النصف الأول من العام 2022 وكيفية الاستفادة من الأخطاء والملاحظات السابقة ووضع حلول ومعالجات للصعوبات والمعوقات التي رافقت العمل الأمني وإعداد خطة أمنية للمرحلة القادمة بما يتواكب مع المستجدات الأخيرة في مكافحة آفة المخدرات والقضاء عليها.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء أمن المديريات والوحدات الأمنية بالمحافظة شدد مدير أمن المحافظة العميد مفتي صموده على اليقظة الأمنية في المديريات ورفع الجاهزية وتعزيز اجراءات مكافحة المخدرات والتعامل بحزم مع جميع قضايا المواطنين.