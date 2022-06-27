المراكز الصيفية بمأرب تختتم انشطتها الرياضية شملت خمسة العاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت لجنة المراكز الصيفية بمدينة مأرب، امس، فعاليات الانشطة الرياضية المقامة ضمن فعاليات وانشطة المخيم الصيفي، والتي شملت العاب كرة القدم، والطائرة، والشطرنج، وتنس الطاولة، والسباحة حيث شارك فيها 1200 طالب.



واوضح رئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية بالمحافظة الدكتور علي سيف الرمال ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمدينة سياف حشوان، بان المشاركين في الانشطة الرياضية التي استمرت عشرة ايام توزعوا على 56 مركزا صيفيا، تم تقسيم التصفيات بينهم في ستة مربعات يضم كل مربع بين 4 الى 8 مراكز، يتأهل من كل مربع المركز الاول في التصفيات الاولية الى التصفيات قبل النهائية.

هذا وفي نهاية اللقاء جرى تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة الرياضية وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الاولى في بقية الانشطة ضمن التكريم النهائي للمبرزين في مختلف الانشطة المقامة في المخيم الصيفي.