مسلحون موالون للحوثي يقتحمون منزل مواطن ويحرقون سيارته بالعدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم مسلحون موالون لمليشيا الحوثي، منزل مواطن وقاموا بإضرام النار بسيارته في مديرية العدين، غربي إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين موالين لمليشيا الحوثي من أسرة (الشهاري)، اقتحموا منزل المواطن "صادق علي الدميني" بقرية "ثعوب" بعزلة خباز، بمديرية العدين، وأضرموا النار في سيارته.



وأضافت أن المسلحين اقتحموا المنزل وأطلقوا وابل من الرصاص على منازل المواطنين ما تسبب بحالة ذعر في أوساط النساء والأطفال.



وكان المسلحون قد استبقوا الحادثة، وأودعوا "الدميني" في سجن إدارة أمن العدين الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مستقوين بعناصر من الأسرة تعمل داخل إدارة الأمن.



وحسب السكان فإن الحادثة تأتي عقب خلافات قبلية بين أسرتي بيت "الشهاري"وبيت "الدميني"، وسط تغذية المليشيا للصراع.

