الوزير كلشات يؤكد على اهمية تدريب الكوادر لتحسين الخدمات الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، على أهمية التدريب والتأهيل لكوادر قطاع الكهرباء لمواكبة التطور المتلاحق وتزويد العاملين بالمهارات والمعارف المطلوبة.



واشار الوزير خلال حفل توزيع شهادات المشاركين واختتام الدورة التدريبة التي أقيمت برعاية الشركة السعودية للكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، الى حرص الوزارة لعملية التدريب والتأهيل للكادر من أجل مواصلة التطور.

وحث المشاركين، على عكس كافة المعارف والمعلومات التي اكتسبوها في الميدان بموقع العمل والإنتاج..مثمناً دعم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لقطاع الكهرباء.

وكان الوزير كلشات قد زار أقسام مركز التدريب بمحطة الحسوة بعدن، واستمع من المعنيين الى شرح حول اداء المركز..مشيداً بالدور الذي يضطلع به المركز في التدريب والتأهيل.