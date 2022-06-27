وزارة الصحة تستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد شلل الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد وزارة الصحة العامة والسكان، تنفيذ فعاليات الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد شلل الاطفال في عدد من المحافظات بدعم من شركاء القطاع الصحي.



وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بان الحملة التي تنطلق يوم غداً الاثنين من العاصمة المؤقتة عدن ستستمر حتى 29 من الشهر الجاري، وتستهدف 1مليون و179 الفاً و109 طفلاً وطفلة مادون الخامسة من العمر..مشيراً إلى أن الحملة ستنفذ في 120مديرية موزعة على 12محافظة.

وأشار الدكتور الوليدي، الى أن الحملة التي ستنفذ من منزل إلى منزل، سينفذها كادر صحي يصل قوامه 12 الف و467كادراً صحياً موزعين على 6656 فرقة صحية بين ثابتة ومتحركة ويشرف عليها 240 مشرف مديرية، و1682مشرف ميداني..داعياً الآباء والأمهات والشخصيات الاجتماعية وأئمة وخطباء المساجد وكل المكونات المجتمعية الفاعلة إلى الإسهام في نجاح الحملة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الفرق الصحية حتى يتسنى لها الوصول إلى الأطفال المستهدفين.