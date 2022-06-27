طارق صالح يلتقي قيادات الوية محور حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح، امس قيادات ألوية محور حيس لمناقشة مختلف التطورات على الساحة الوطنية.



ورحب العميد طارق صالح، خلال اللقاء بقيادات المحور..مؤكداً ان المسوولية كبيرة أمام قيادات وضباط وافراد المحور في ظل الهدنة واستمرار الخروقات الحوثية واستغلالها لحشد المقاتلين والعربات العسكرية والذخائر لمختلف جبهات القتال..مشيداً بإعلان الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية ضبط خلية للتقطع والنهب على صلة بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

ووجه العميد طارق صالح، الأجهزة الأمنية والقوات المرابطة في الساحل الغربي بتكثيف جهودها لمكافحة أنشطة التهريب التي تستهدف الأمن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي، والعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، والتفاعل مع قضايا المجتمع، واحترام حقوق الناس وصون ممتلكاتهم، وتقديم نموذج يحتذى به في باقي المناطق المحررة.

كما حث العميد طارق صالح، قيادات محور حيس العسكري على مضاعفة جهودهم والاهتمام برفع الجاهزية القتالية والحفاظ على المعدات والآليات، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأفراد، ورفع روحهم المعنوية.