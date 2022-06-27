استكمال التحضيرات لجولة التحصين ضدد الشلل بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

استكمل مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة، التحضيرات الفنية والطبية للجولة الثالثة من الحملة الوطنية للتحصين ضد الشلل، والمقرر تدشينها غد الاثنين.



واضح مدير عام المكتب الدكتور علي الذيب وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الجولة تستهدف تحصين اكثر من 100 الف طفل، دون سن الخامسة ، منوها باستكمال برامج التدريب للكوادر الصحية المكلفة بتنفيذ الجولة في كافة مواقع التحصين الثابتة والمتحركة ، والتي جرى تزويدها باللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لتنفيذها..مهيباً بالاهالي الى ضرورة حسن استغلال ايام الجولة والحرص على تطعيم اطفالهم المستهدفين منها .