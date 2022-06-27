مليشيات الحوثي ترتكب 67 خرقاً للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، عمليتين هجوميتين شنّتهما مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية غرب وشمال غرب مارب.



وتأتي هذه الهجمات المعادية التي كسرتها قوات الجيش والمقاومة بكل كفاءة واقتدار، ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومارب.

وتوزّعت بين 21 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و13 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و13 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و10 خروقات في جبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و9 خروقات في جبهات محور تعز، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وفي مقدمة الخروقات عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة المخدرة غرب مارب الساعة 01:45، وعملية هجومية أخرى في الساعة 19:30 على مواقع شمال غرب مارب.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في مختلف جبهات القتال، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وجرح اثنين آخرين بإطلاق نار مباشر.

كما ضاعفت المليشيا الحوثية نشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة وبالأخص غرب وجنوب مارب.