عقب موجة احتجاجات.. تنفيذي حضرموت يقر عدداً من الإجراءات العاجلة لتحسين خدمة التيار الكهربائي

أقر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، خلال اجتماع استثنائي برئاسة وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، جملة من الاجراءات العاجلة لتحسين خدمة التيار الكهربائي في المحافظة، وذلك عقب موجة احتجاجات شهدتها مديريات الساحل بسبب انقطاعات متكررة للخدمة.



وأقر المكتب خلال اجتماعه الأحد، إنشاء محطة توليد كهرو غازية 300 ميجاوات كمرحلة أولى في حضرموت، مع إنشاء الخط الناقل إلى مديريات الساحل.



كما أقر المكتب أن يكون تمويل تنفيذ المحطة من حصة التنمية كرافد أساسي وتسخير كل الإمكانيات المتاحة بالمحافظة، ومتابعة الحكومة للإيفاء بما عليها.



وشدد على ضرورة شراء وقود الديزل والمازوت بصورة إسعافيه على حساب السلطة المحلية بالمحافظة .



وأوقف المكتب المشاريع بالتكليف المباشر، وشدد على أهمية الالتزام بالنظام والقانون في إعلان المناقصات العامة، وكذا إيقاف الصرف من حصة التنمية بشكل نهائي، وتسخيرها لرفد نجاح مشروع الكهرباء .



كما أكد على حصر جميع المشاريع القائمة ومدى الجدوى من استمراريتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



يأتي ذلك، بعد احتجاجات شهدتها مديريات ساحل حضرموت، بعد تدهور في خدمة التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية.

