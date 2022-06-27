نهاية مؤلمة لباحثين عن كنز.. اليمن: انتشال جثتي ضحيتين من كهف شرق تعز بعد أربعة أيام من البحث

المنامة - ياسر ابراهيم - انتشل مواطنون عصر الأحد، جثتي ضحيتين بعد أربعة أيام من البحث والتنقيب عنهما داخل كهف في مديرية ماوية شرق محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية إن المُنقذين تمكنوا عصر الأحد من إزاحة صخرة كبيرة كانت قد أطبقت على فتحة الكهف، الخميس الماضي، ووصلوا الى الضحيتين بعد مفارقتهما الحياة نتيجة انعدام الأكسجين.



وكان الضحيتان (حسن علي بن علي الزهري، وعبدالله حسن العطاب)، دخلا الكهف يوم الخميس الماضي، للتنقيب عن كنز مزعوم داخله، ووقع انهيار صخري أطبق عليهما هناك في جبل الحصان بالمديرية ذات التضاريس الوعرة.



وعلى مدى أربعة أيام حاول المواطنون التنقيب بوسائل بدائية وبسيطة لإنقاذ الضحيتين، غير أن الموت كان الأسبق منهم في ظل تنصل الجهات الرسمية في المديرية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية عن أي القيام بأي دور مساند لهم.

