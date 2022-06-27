محافظ تعز يؤكد دعم السلطة المحلية لحملة التوعية بمخاطر المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عام تعز، بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة ومؤسسة الشباب الجامعي، حملات المناصرة التوعوية الميدانية بمخاطر المخدرات تزامنا مع اليوم العالمي للمخدرات.



أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان حرص السلطة المحلية لدعم جهود مكافحة المخدرات، من خلال التوعية في الجامعات والمجتمعات المحلية، وكذا منصات التواصل الاجتماعي، وحشد كل الجهود الرسمية والمجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة.

واشار الى أن التعامل مع هذه الظاهرة ومكافحتها هي مسؤولية مجتمعية ورسمية واسرية ولتحقيق النجاح يجب أن تتكامل الأطراف الثلاثة، وأن يقوم كل مكون بالأدوار المناطة به.