توقيع اتفاقية لادخال نظام سوفت في برامج التدريب بمركز التعليم المستمر بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بمحافظة شبوة، مع شركة يمن سوفت للانظمة والاستشارات اتفاقية شراكة وتعاون.



وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن المركز مديره العام علي باحاج، وممثل الشركة اياد التميمي على ادخال برنامج تدريب نظام يمن سوفت المحاسبي للملتحقين بالدورات والدبلومات المحاسبية في المركز و التابع لكلية المجتمع بالمحافظة.

واكد المدير علي باحاج على اهمية ادخل برنامج التدريب المحاسبي الجديد بالمركز ، لافتا بحاجة المحافظة لبرامج التدريب في الجانب المحاسبي ،مؤكدا مواصلة مسيرة تحديث برامجه التدريبية و المهنية والنوعية ، والتي يقيمها منذ ثلاث سنوات.