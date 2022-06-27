شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المالية: ليس من مهامنا عمليات ترحيل الأموال عبر منافذ الدولة إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية " إن الوزارة تتولى العديد من المهام والمسؤوليات ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة وتنمية الموارد العامة للدولة، وذلك وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرامج الحكومة".



وأكد المصدر ذاته في تصريحوفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزارة المالية لا علاقة لها إطلاقا بعمليات وإجراءات ترحيل الأموال للبنوك الحكومية والخاصة إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة بما فيها مطار عدن الدولي، كون ذلك من صميم اختصاصات البنك المركزي اليمني الذي يتولى حصريا مهام إعداد وإدارة السياسات النقدية.

واستغرب المصدر، تداول البعض في اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم صادر من مدير مطار عدن الدولي موجه للجهات الأمنية والدائرة الجمركية بالمطار بخصوص منع إخراج أي أموال للبنوك الحكومية والخاصة عبر مطار عدن، إلا بخطاب تغطية من وزير المالية .. داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول أي معلومات مغلوطة.