الارياني يدعو الفعاليات الثقافية والفنية للتضامن مع مأساة الفنانة انتصار الحمادي واسرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ن مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران تواصل اعتقال الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي، واخفائها قسريا، منذ فبراير 2021م، تعرضت خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، بعد أن اختطفتها من احد شوارع العاصمة صنعاء ولفقت لها تهم كيدية لها وإصدرت أحكام غير قانونية باعتقالها 5 اعوام".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ما تعرضت له الفنانة انتصار الحمادي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء، واختطافها المئات من منازلهن والزج بهن في سجون سرية، والاعتداء عليهن جنسيا، واغتصابهن، وابتزازهن بغرض توظيفهن للعمل ضمن شبكات لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية".

‏ودعا الارياني الفنانين والمثقفين والحقوقيين والنقابات والفعاليات الثقافية والفنية في اليمن والوطن العربي والعالم، ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع الفنانة المخفية قسريا انتصار الحمادي، ومأساة أسرتها، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لاطلاقها فورا دون قيد او شرط.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان ومناهضة العنف ضد المرأة بادانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيات، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق الفنانة انتصار الحمادي، والمئات من المخفيات قسريا في معتقلاتها.