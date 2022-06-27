اختتام اجتماعات منظمة الجمارك العالمية في بروكسل بمشاركة بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، امس، أعمال اجتماعات الجلسة الـ 139/140 لمجلس منظمة الجمارك العالمية الذي تشارك فيه 178 دولة عضو، بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.



وقال رئيس مصلحة الجمارك القباطي " إن الاجتماع يمثل فرصة لكل دول العالم للقاء ومناقشة وتعزيز سُبل التعاون والتنسيق في المجالات الجمركية والتي تمثل اليوم أهم حلقة تنسيقية في مسألة التبادل التجاري بين دول العالم".

وجرى في ختام الاجتماعات التصويت على مرشحي منصب نائب أمين عام مجلس منظمة الجمارك العالمية الذي أسفرت عن فوز مرشح المكسيك ريكاردو تريفينيو، ونواب رئيس مجلس منظمة الجمارك، وأعضاء لجنة السياسات، ورئيس ونائب رئيس اللجنة المالية، ورئيس ونائب وأعضاء لجنة المراجعة، كما تم تحديد موعد ومكان انعقاد الدورات القادمة للمجلس وجدول الاجتماعات للفترة من ٣١ يونيو ٢٠٢٢ إلى ٣١ يونيو ٢٠٢٣م.

كما عقد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي على هامش هذه الاجتماعات، عددا من اللقاءات المنفصلة مع كلا من أمين عام منظمة الجمارك العالمية الدكتور كونيو ميكوريا، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، ومدير عام الجمارك الأردنية جلال القضاة، ومدير عام الجمارك العمانية العقيد سعيد الغيثي، ومدير بناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية، وجرى خلال اللقاءات مناقشة آفاق التعاون الجمركي المشترك وسُبل تعزيزها وتطويرها والخروج باتفاقات دعم الجمارك اليمنية بالذات في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية للجمارك اليمنية.