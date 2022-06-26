اليمن.. حشد قبلي كبير في تهامة للتنديد بانتهاك ميليشيات الحوثي لأعراض النساء

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد المئات من أبناء قبائل تهامة، الأحد، في وقفة احتجاجية للتنديد بانتهاكات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ لأعراض نساء محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.



وفي الوقفة القبلية المسلحة، التي أقيمت في مدينة حيس جنوبي المحافظة الساحلية، ندد المشاركون بمزاعم العصابة الحوثية التي تتحدث عن اغتصاب جماعي لعدد من بنات المديرية.



ومنذ أكثر من أسبوع تروج عصابة الحوثي لقضية ملفقة عن اغتصابات في مديرية حيس التي صارت تشكل إحدى أهم جبهات القتال في محافظة الحديدة.



ونفى المشاركون في الوقفة "نفيًا قاطعًا ما ورد في تلك الحملة الحوثية، من أكاذيب وافتراءات"، مؤكدين أنها "تكشف عن حجم دناءة وحقارة هذه المليشيات الإجرامية".





وأكد بيان الوقفة الذي اطلع عليه "يمن شباب نت"، أن شائعات مليشيات الحوثي الطاعنة في أعراض حرائر حيس وتهامة واليمن عامة، "سقوط أخلاقي وبهتان يكشف قُبح المشروع الذي تحمله هذه المليشيات لليمنيين".



كما أكد أن ذلك يكشف ايضا" مساعي مليشيات الحوثي لتدمير أخلاق المجتمع والقبيلة وتمييع العادات والتقاليد التي تصون المرأة من أي استهداف رخيص، وتحفظ مكانتها وحُرمتها".



وتستغل عصابة الحوثي الإرهابية مزاعم الاغتصاب للتجنيد وحشد أبناء القبائل للقتال إلى جانبها تحت مسمى "الدفاع عن الشرف"، بعد فشلها في حشد مقاتلين في الفترة الماضية.



وأكد الصحفي الموالي للحوثي وعضو ما يسمى باللجنة الثورية للجماعة "محمد المقالح"، أن جماعته استغلت فعلا وتوظف انتهاك الأعراض للتحشيد بطريقة رذيلة.



وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شبكة دعارة حوثية واغتصابات مرتبطة بعبدالملك الحوثي ووثقتها تقارير عدة لخبراء عقوبات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

