صنعاء.. المستشفى السعودي الألماني يعجز عن دفع رواتب الموظفين والحوثي يستعد للسيطرة عليها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت نقابة موظفي المستشفى السعودي الألماني في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي، إن إدارة المستشفى ترفض تسليم مرتبات وحقوق الموظفين منذ فترة طويلة.



وبحسب بيانات عدة للنقابة أصدرتها أمس السبت، والأيام الماضية، فإن إدارة المستشفى تمتنع عن دفع مرتبات الموظفين منذ ستة أشهر، وبعضهم منذ أكثر من سنة، وفصلت تعسفيا عددا من الموظفين لسعيهم إنشاء نقابة في وقت سابق.



وأشارت النقابة إلى المدير التنفيذي للمستشفى عبدالله حسين الداعري رفض الحضور إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء التابعة للحوثي لبحث الخلافات مع النقابة وبرر ذلك بأنه قدم استقالته.



وتفيد الوثائق بأن قياديا حوثيا من صعدة يدعى "على القطابري" يعمل مع مجموعة من الموظفين في المستشفى على إعداد خطة تمكنه من السيطرة عليها بحجة عدم دفع المرتبات.



وأكدت مصادر عاملة في المستشفى لـ"يمن شباب نت" أن معظم الكادر الطبي في المستشفى قد غادر خلال السنوات الماضية. ولم يتسن الوصول إلى إدارة المستشفى للرد على ما ورد في وثائق نقابة الموظفين.



وكان قيادي حوثي يدعى "فيصل مدهش" -وهو من المقربين من أحمد حامد القيادي الحوثي الذي يدير تجارة وأنشطة القطاع الصحي- قد دعا المليشيا في أبريل من العام الماضي للسيطرة على المستشفى وعدم تجديد ترخيصها.



ويتوقع متابعون استيلاء عصابة الحوثي قسرا على المستشفى بحجة المرتبات المقطوعة بعد سيطرتها على معظم مستشفيات القطاع الخاص بصنعاء مثل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى الأهلي، والأمل، والأم وسيبلاس وغيرها من المشافي.

وأنشأ مستثمرون يمنيون والحكومة وعرب، مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في صنعاء سنة 2006 وتعد من أكبر المستشفيات الخاصة في اليمن.